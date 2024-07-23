Kuşadası Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Bereketini Paylaştı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Bereketini Paylaştı

Kuşadası Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Bereketini Paylaştı

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle kent sakinleriyle aşure ikramında bulundu. Kentin 6 farklı noktasında yapılan aşure ikramı büyük ilgi gördü.

23.07.2024 19:22  Güncelleme: 19:23
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-Muharrem ayı nedeniyle aşure ikramında bulunan Kuşadası Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure bereketini kent sakinleri ile paylaştı. Kentin 6 farklı noktasında yapılan aşure ikramı büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi bu yıl Muharrem ayında aşurenin bereketini 8 bin kişiyle paylaştı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, İkioluklu Mevkii, İkiçeşmelik, Karaova, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde kurulan çadırlarda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşen aşure ikramına Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ethem Kerim ile Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak katıldı. Aşurenin birlik, beraberlik, paylaşım ve bereket sembolü olduğunu belirten Başkan Vekili Ethem Kerim "Kentimizde bir Muharrem ayını daha sevgi, dostluk ve dayanışma duyguları ile tamamlayarak aşuremizi paylaştık. Herkese afiyet olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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