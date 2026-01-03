Kuşadası Belediyesi\'nin soba yardımı başladı

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, Güvercin Masaya yapılan başvurular sonrasında belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere soba yardımında bulunmaya başladı. Sobalarını teslim alan aileler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Ev eşyasından giysiye, gıda paketinden eğitim desteği ve barınmaya kadar birçok farklı alanda yıl boyunca yardımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi soğuk kış günlerinde de kimseyi yalnız bırakmıyor. Güvercin Masaya yapılan başvuruların ardından belirlenen kişi ve ailelere verdiği yakacak desteğini sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri şimdi de soba yardımında bulunmaya başladı. Ekipler tarafından ilk etapta Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik, Alacamescit ve Değirmendere mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine sobaları teslim edildi. Sobalarını alan aileler, Başkan Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti. - AYDIN