Kuşadası Belediyesi'nden Kaldırım İşgali Denetimi - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Kaldırım İşgali Denetimi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde esnafın kaldırımlara bıraktığı malzemelere el koyarak yayaların yürüyüşüne engel olan eşyalara karşı denetim gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 3 kamyon malzeme toplandı.

14.02.2025 20:29
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Kuşadası Belediyesi'nden kaldırım işgali denetimi: "2 saatte 3 kamyon malzemeye el konuldu"

AYDIN - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde esnafın kaldırım ve yollara bıraktığı duba, lastik, varil, bariyer ve saksıları topladı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde ekipler, yayaların rahatça yürümesine engel olan 3 kamyon malzemeye el koyarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırımları işgal eden çeşitli malzemeler nedeniyle Güvercin Masaya yapılan ihbarlar üzerine harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde işgaliye denetimine çıktı. Denetimde, yayaların kaldırımda rahatça yürümesini engelleyen reklam panoları, flama, bayrak, demir bariyer, lastik, saksı, masa ve sandalye gibi eşyalara el kondu. İki saat boyunca devam eden denetimlerde, toplanan malzemeler Kuşadası Belediyesi'ne ait 3 kamyona yüklenerek Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Denetim sırasında ayrıca yasak olmasına rağmen kaldırımların üzerine park eden motosikletler de tespit edilerek ceza kesildi.

Kent genelinde düzen ve huzuru sağlamak için aralıksız çalıştıklarını belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Ercüment Duman, "Başkanımız Ömer Günel'in göreve geldiği 2019'dan itibaren başlatmış olduğu sıfır işgaliye uygulamasını titizlikle devam ettiriyoruz. Ortak yaşam alanlarımızı korumak ve hemşehrilerimizin ulaşım rahatlığı için yol ve kaldırımlarda işgaliye denetimlerimizi de düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca esnafımızdan da bu konuda hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Yaptıkları iş birliği için de hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi'nden Kaldırım İşgali Denetimi - Son Dakika

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