Kuşadası Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Yeni Adım: Veteriner İşleri Müdürlüğü Kuruldu - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Yeni Adım: Veteriner İşleri Müdürlüğü Kuruldu

Kuşadası Belediyesi\'nden Sokak Hayvanları İçin Yeni Adım: Veteriner İşleri Müdürlüğü Kuruldu
24.06.2025 14:53  Güncelleme: 14:55
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Kuşadası Belediyesi, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarını daha profesyonel bir anlayışla yürütmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü kurdu. Başkan Ömer Günel'in liderliğinde, yeni projeler ve hizmetlerle sokak hayvanları için kapsamlı bir destek sağlanacak.

Sokak hayvanları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olan ve hayvan severlerin takdirini kazanan Kuşadası Belediyesi, can dostları ile ilgili çalışmalarını daha koordineli ve profesyonel bir anlayışla yürütmek amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü kurdu.

"Bu kentte yaşayan tüm canlılardan sorumluyum" diyerek göreve gelen, ilk icraat olarak da Kuşadası sahilinde yıllardır faaliyet gösteren faytonları kaldıran ve haybulans, defin alanı, kısırlaştırma merkezleri gibi çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olan Başkan Ömer Günel, ikinci hizmet döneminde de 'kentin patili sakinleri' için yeni hizmet ve projeler üretmeyi sürdürüyor.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin fiziki ve tıbbi şartlarını her geçen gün daha iyi bir duruma getiren Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in modern ve vizyoner hizmet anlayışı kapsamında, Veteriner İşleri Müdürlüğü kurdu. Can dostları ile ilgili çalışmalarını daha koordineli ve profesyonel bir anlayışla yürütmek amacıyla sokak hayvanları ile ilgili tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme işlemleri bundan böyle Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek.

Sokak hayvanları için 70 bin metrekarelik doğal yaşam ve eğitim parkı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel çok yakında can dostlar için yeni bir projenin daha hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Başkan Günel, "Yeni kurduğumuz Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ile can dostlarımız için yaptığımız hizmetlerin çeşitliliğini de artırıyoruz. Davutlar'da 70 bin metrekarelik alanda "Sokak Hayvanları Eğitim ve Doğal Yaşam Parkımız çok yakında hizmete girecek. Ayrıca Pet Cafe'lerimizde kentimizin birçok notasında konumlandırılacak" dedi.

Veteriner İşleri Müdürü olarak atanan Veteriner Hekim Erdinç Toy, sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam hakkına sahip olduğuna dikkat çekerek "Uzun yıllardır Kuşadası Belediyesi'nde veteriner hekim olarak görev yapıyorum. Hayvanlara olan sevgisi ile Kuşadası'nda yaşayan can dostlarımız için önemli adımlar atan Başkanımız Ömer Günel döneminde Evcil Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezimiz bütünüyle yenilenerek bölgenin en donanımlı merkezi haline getirildi. Kuşadası merkezde ve Davutlar'da açılan kedi kısırlaştırma merkezlerimiz ve iki adet haybulans aracımız çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması ile çalışmalarımız bundan böyle tek merkezden, çok daha sistematik ve profesyonel bir bakış açısı ile yeni hizmet ve projelerle devam edecek" dedi.

Can dostlar bizlere emanet

Kuşadası Evcil Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı ise Belediye bünyesinde kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları çok daha hızlı ve düzenli bir hale getireceğini belirterek "Hayvan severlerimizin içi rahat olsun. Kuşadası'nın sokak hayvanları bizlere emanet ve hayvan sever ekibimizle bugüne kadar onlar için elimizden gelenin en iyisini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Evcil Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi, Haybulans araçları, Davutlar Kedi Tedavi ve Kısırlaştırma Merkezi, Kuşadası Kedi Kısırlaştırma Merkezi ile Proteo Can Dostlar Defin Alanı'nın sorumluluğunu da üstlenecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Yeni Adım: Veteriner İşleri Müdürlüğü Kuruldu - Son Dakika

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