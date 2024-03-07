Kuşadası Belediyesi Öğrencilere Kültürel Gezi Düzenliyor

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Kuşadası Belediyesi tarafından öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kentin turistik rotalarına başlatılan gezi etkinliklerinin son konuğu Güzelçamlı Mustafa Kemal İlköğretim Okulu oldu. Öğretmenleriyle birlikte Kuşadası'ndaki müzeleri dolaşan çocuklar, Başkan Ömer Günel'e kendilerine bu imkanı sunduğu için teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi'nin öğrencilerin keyifli vakit geçirirken sosyal ve kültürel alanda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak için başlattığı gezi etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda Güzelçamlı Mustafa Kemal İlköğretim Okulu öğrencileri Rosemary Anı Evi, Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi, Mineral ve Fosil Müzesi, Porselen Bebek Sergi Alanı ve Çalıkuşu Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Gezide öğrenciler, dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli zaman dilimlerine ait fosil ve mineral örneklerini gördü. Dünyanın 3 mikro heykeltıraşından biri olan Necati Korkmaz'ın yaptığı milimetrik boyutlardaki eserleri büyüteç ve mikroskoplar aracılığıyla inceleme fırsatı buldu.

Çalıkuşu Kültür Evi'ne gerçekleştirdikleri ziyarette ise edebiyatın büyülü dünyasına yolculuk yaptı.