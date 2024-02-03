Kuşadası Belediyesi Parklara Yüksek Çözünürlüklü Kameralar Kurdu

Kuşadası Belediyesi, 24 saat boyunca kayıt yapabilen yüksek çözünürlüklü kameralarla donattığı kent genelindeki parkların sayısını 24'e yükseltti. Çocuklarıyla daha güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirme fırsatı bulan aileler, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.
Başkan Ömer Günel'in 2019 yılında göreve başlamasının ardından kentteki nitelikli yeşil alan miktarını artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürerek Kuşadası'na 5 yılda 400 milyon 296 bin TL'lik yatırımla 340 bin 706 metrekare yeni yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi, kent sakinlerinin yeşil alanlarda daha huzurlu ve güvenli vakit geçirebilmeleri için gerekli önlemleri almayı sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, sıklıkla ziyaret edilen parkları, 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları aracılığıyla donatıyor. İlk etapta pilot olarak belirlenen Bülent Ecevit Parkı, Pako Köpek Eğitim Parkı, Fuat Akkuş Parkı, Mehmet Alkışlı Parkı ve Yakup Ziya Tan Parkı'na güvenlik kameralarının kurulumunu yapan ekipler, son olarak gerçekleştirdikleri çalışmayla toplamda sayıyı 24'e kadar çıkardı. Çalışma, Kuşadalılar tarafından takdir ve memnuniyetle karşılandı. - AYDIN
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