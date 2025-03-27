Kuşadası Belediyesi, Ramazan'da 3500 Gıda Kolisi Dağıttı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, Ramazan'da 3500 Gıda Kolisi Dağıttı

Kuşadası Belediyesi, Ramazan\'da 3500 Gıda Kolisi Dağıttı

Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 3500 gıda kolisi ulaştırdı. Koliler, 4 kişilik bir ailenin bir aylık temel mutfak ihtiyacını karşılayacak gıda ürünlerini içeriyor. Belediye ve Başkan Ömer Günel, halkın takdirini kazandı.

27.03.2025 10:48  Güncelleme: 10:50
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Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 3500 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. İçerisinde 4 kişilik bir hanenin bir aylık temel mutfak ihtiyacını karşılayacak gıda ürünlerinin bulunduğu kolileri teslim alan kent sakinleri, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Yaptığı yardım ve sunduğu desteklerle yıl boyunca hemşehrilerinin yanında olan Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayında gıda kolisi dağıtımına hız verdi. Ramazan ayının başladığı günden bu yana 3500 gıda kolisini ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve müracaat eden hanelere ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son adresi Güzelçamlı Mahallesi oldu.

Belediye Meclis Üyesi Gülden Akbulut'un da eşlik ettiği dağıtım kapsamında tek tek kapıları çalan ekipler, gıda kolilerini imza karşılığında teslim etti. Mahalle sakinlerine Başkan Ömer Günel'in selamlarını ileten Meclis Üyesi Gülden Akbulut, "Hemşehrilerimizin yapılan hizmetlerden memnun olduklarını görmek bizler için mutluluk sebebi. Kapısını çaldığımız mahalle sakinlerimize Başkanımızın selamlarını getirdim. Şimdi ise onların teşekkürlerini Başkan Ömer Günel'e götüreceğim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi, Ramazan'da 3500 Gıda Kolisi Dağıttı - Son Dakika

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