Kuşadası Belediyesi Son 5 Yılda 218 Kilometre Yol Yaptı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Son 5 Yılda 218 Kilometre Yol Yaptı

Kuşadası Belediyesi Son 5 Yılda 218 Kilometre Yol Yaptı

Kuşadası Belediyesi, son 5 yılda kente 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla 218 kilometre yeni yol kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

01.03.2024 10:25  Güncelleme: 10:28
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Son 5 yılda kente 933 milyon 702 bin TL'lik yatırımla 218 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, farklı noktalarda başlattığı üstyapı

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları farklı mahallelerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonları da dahil olmak üzere kentin birçok farklı noktasında kesintisiz mesai yapıyor. Yol yapım çalışmalarında ekiplerce belirlenen program dahilinde sıcak asfalt serimi, sathi kaplama ve kilit parke taşı döşemesi çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve bordür ile yağmur suyu hattı ve ızgarası imalatı da gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda son olarak Kadınlar Denizi Mahallesi 507'inci ve 509'uncu Sokaklar; Ege Mahallesi 481'inci Sokak ile Değirmendere Mahallesi 3538'inci Cadde ve 3650'inci Sokak'ta bulunan yolları sıcak asfaltla kapladı. Ekipler ayrıca Değirmendere Mahallesi 3596'ıncı Cadde'de başlattığı kilit parke taşı döşeme çalışmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

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