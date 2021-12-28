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Kuşadası Belediyesi yarım asırlık zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtardı - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi yarım asırlık zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtardı

28.12.2021 17:23

- Kuşadası Belediyesi yarım asırlık zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtardı Kuşadası Belediyesi, özel mülkiyetlerdeki inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi planlanan yarım asırlık zeytin ağaçlarını kurtardı.

- Kuşadası Belediyesi yarım asırlık zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtardı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, özel mülkiyetlerdeki inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi planlanan yarım asırlık zeytin ağaçlarını kurtardı. Bulundukları bölgelerden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenli bir şekilde sökülen ağaçlar, yapımı süren Kuşadası Gençlik Spor ile Behice Boran Parkı'na dikildi.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ege ve İkiçeşmelik Mahalleleri'ndeki özel mülkiyetlerde yapılacak inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmek istenen yarım asırlık 21 zeytin ağacına yeniden yaşama şansı verdi. Zeytin ağaçları, son 2,5 yıl içerisinde kente 201 bin 325 metrekare yeşil alan kazandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından önce bulundukları bölgelerden kökleriyle birlikte dikkatlice söküldü. Ardından 13 tanesi yapımı süren Behice Boran Parkı'nda, 8 tanesi de Kuşadası Gençlik Spor Parkı'nda yeniden toprakla buluşturuldu. Bugüne kadar kentin farklı bölgelerine 7 bin 699 ağaç diken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği hassasiyet çevreciler tarafından takdirle karşılandı. Zeytin ağaçları, uygulama sayesinde çocuk sesleri eşliğinde yaşamaya ve Kuşadası'na nefes olamaya devam edecek.

Doğanın korunması gerektiğine dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen sürede Kuşadası'nda doğayı korumak ve yeşil alanlarımızı artırmak için durmadan çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bir yandan da kentimizdeki inşaat alanlarının arasında kalan ağaçları kurtarmaya devam ediyor. Çevremizi ve doğamızı korumak hepimizin birinci görevi olmalı" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi yarım asırlık zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtardı
Kuşadası Belediyesi yarım asırlık zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtardı
Kuşadası Belediyesi yarım asırlık zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtardı

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Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, İnşaat, Zeytin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi yarım asırlık zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi yarım asırlık zeytin ağaçlarını kesilmekten kurtardı - Son Dakika
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