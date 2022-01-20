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Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden anlamlı ziyaret - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden anlamlı ziyaret

20.01.2022 10:50
Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden anlamlı ziyaret

Kuşadası Belediyesi yöneticilerinin sivil toplum, eğitim ve sağlık kurumlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerin son adresi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bakım merkezleri oldu.

Kuşadası Belediyesi yöneticilerinin sivil toplum, eğitim ve sağlık kurumlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerin son adresi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bakım merkezleri oldu. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik ve Funda Şenol bu kapsamda iki bakım merkezini ziyaret etti.

Özel Güzelçamlı Ada Huzurevi ve Bakım Merkezi ile Özel Güzelçamlı Bakım Merkezi'ni ziyaret eden belediye yetkilileri, merkezlerin yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ile Meclis Üyeleri Hasan Çelik ve Funda Şenol ziyaretlerinde bakım merkezlerinde kalan büyükler ve engellilerle de sohbet etti.

İlk olarak Özel Güzelçamlı Ada Huzurevi ve Bakım Merkezi'ni ziyaret eden belediye yöneticileri, merkezin kurucusu Turhan Turhan ile bir araya geldi. Kuşadası Belediyesi olarak kentteki büyüklere ve engellilere sıcak bir yuva olanağı sunan kuruluşları desteklediklerini belirten Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, "Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını iletmek istiyorum. Yaptığınız iş çok önemli ve büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Çalışmalarınızdan dolayı size ve tüm çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ederiz" dedi. Merkezin kurucusu Turhan Turhan ise "Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Sakinlerimiz de sizleri gördüğü için çok mutlu oldu. Kuşadası Belediyesi ile birlikte hareket etmek, ortak projeler üretmek isteriz" diye konuştu.

Belediye yöneticilerinin ikinci durağı ise Özel Güzelçamlı Bakım Merkezi oldu. Merkezin Sorumlu Müdürü Gülsen Yeyim ile görüşen Başkan Yardımcısı ve meclis üyeleri merkezde kalan engelli bireylerin sorunlarını dinledi. Belediye Meclis Üyesi Funda Şenol, Kuşadası Belediyesi'nin engelsiz bir kent oluşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek "Yaşadığınız sorunların farkındayız. Başkanımız Ömer Günel'in göreve gelmesiyle birlikte engelliler için ciddi projeler ürettik. Engellilere yönelik çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla da sürekli iletişim içerisindeyiz" dedi. Merkezin Sorumlu Müdürü Gülsen Yeyim de Kuşadası Belediyesi'ne yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - AYDIN

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Kuşadası Belediyesi, Hasan Çelik, Güzelçamlı, Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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