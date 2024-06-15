Kuşadası Güzelçamlı'da Gençlerden Kahramanlık Hikayesi

Yerel

Kuşadası Güzelçamlı'da serinlemek için denize giren bir kadın akıntıya kapılıp açığa sürüklenince boğulma tehlikesi yaşadı. Genç kadının boğulmakta olduğunu gören çevredeki gençler hemen zodyak bot ile kadına ulaşarak kurtardı. Sahilde çaresizce olayı izleyenler, kadını kurtaran 2 gence alkışla destek verdi.

Edinilen bilgiye göre, genç bir kadın Güzelçamlı Limanı yakınlarında serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra aniden kabaran ve büyük dalgalar oluşan denizde kadın denizin yükselmesi ile birlikte su yutmaya başladı. Bu sırada sahilden durumu görenler ıslıklarla çevredekileri uyarıp yardım istedi. Güzelçamlı Limanı'nda olan 2 genç kadının boğulmakta olduğunu görünce kısa sürede botla kadına ulaşıp kurtardı. Duyarlı gençlerin kurtarma çalışması ve denizdeki genç kadının ölümle burun buruna geldiği anlar kameralara böyle yansıdı. - AYDIN