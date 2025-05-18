Kuşadası İlim Meclisi\'nden Kültürel ve Tarihi Zenginlikler Üzerine Toplantı

Kuşadası İlim Meclisi'nin ikinci toplantısı, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 14.30'da Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda, ilçenin kültürel ve tarihi zenginliklerini ön plana çıkaracak önemli başlıklar ele alınacak.

Toplantının en dikkat çekici bölümlerinden biri, mübadele tarihi ve yerel hafıza açısından büyük önem taşıyan Güzelçamlı üzerine düzenlenecek olan özel konferans olacak. Konferansın konuşmacısı, Güzelçamlı'nın son belediye başkanı ve "Mübadele ve Güzelçamlı" kitabının yazarı Özkal Yüksel olacak. Yüksel, hem belediye başkanlığı dönemine dair deneyimlerini hem de bölgenin mübadele sürecinde yaşadığı dönüşümü katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca, meclis bünyesinde düzenlenmesi planlanan tematik geziler ve Haziran ayındaki söyleşilerin tarihleri de toplantı sırasında netleştirilecek. Katılımcıların öneri ve katkılarıyla şekillenecek toplantı, verimli bir fikir alışverişi ortamı sunacak. - AYDIN