Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru Ukraynalı kadınlara umut oldu - Son Dakika
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Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru Ukraynalı kadınlara umut oldu

10.03.2022 22:28

Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru Ukraynalı kadınlara umut olduAYDIN Kuşadası Belediyesi, Rusya'nın askeri harekatı sonrası evlerini terk ederek Kuşadası'na sığınan Ukraynalı savaş mağduru kadınlara Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nin kapılarını açtı.

Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru Ukraynalı kadınlara umut oldu

AYDIN Kuşadası Belediyesi, Rusya'nın askeri harekatı sonrası evlerini terk ederek Kuşadası'na sığınan Ukraynalı savaş mağduru kadınlara Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nin kapılarını açtı. Kendi ülkelerinde de internet üzerinden çalışan 12 Ukraynalı kadın, haftanın belirli günlerinde Kuşadası Belediyesi ile Habitat Derneği iş birliğinde açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'ne gelerek teknolojik olanaklardan faydalanmaya başladı.

Ukrayna'da Rusya'nın saldırısı nedeniyle birçok kişi evlerini terk ederek, çocuklarıyla birlikte farklı ülkelere gitmek zorunda kaldı. Kuşadası'ndaki sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve iş insanları bu kapsamda Moldova'ya sığınan Ukraynalı kadın ve çocuklara yardım eli uzattı. Bir tur firmasının uçağıyla 5 Mart'ta Moldova'nın başkenti Kişinev'den uçakla aralarında çocukların da olduğu 97 kişi, İzmir'e geldi. Ardından savaş mağduru kadınlar, Kuşadası'ndaki çeşitli otellere yerleştirildi.

Kuşadası Belediyesi yeme ve içme giderlerini karşıladığı Ukraynalı kadınların iş hayatlarına geri dönebilmeleri için de harekete geçti. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi ile Habitat Derneği iş birliğinde kurulan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nin kapıları Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in girişimiyle kendi ülkelerinde internet üzerinden çalışan Ukraynalı kadınlar için açıldı. İngilizce öğretmenliği, satış-pazarlama ve e-ticaret gibi mesleklere sahip 12 Ukraynalı kadın, haftanın belirli günleri merkezin sahip olduğu rahat çalışma ortamı ve teknolojik imkanları kullanarak iş hayatlarına devam edebilecek.

Kiev'de İngilizce öğretmenliği yaptığını belirten Varvara Somova, "Benden İngilizce dersi alan ve farklı ülkelerde yaşan birçok öğrencim var. Ancak bir süredir onlarla iletişime geçemiyordum. Şimdi bize sunulan imkan sayesinde öğrencilerimi yeniden görebileceğim. Bu aynı zamanda ekonomik olarak bana katkı da sunacak" dedi.

Özel bir turizm şirketinde çalışan Zara Samadi de, "Burası gerçekten çok güzel. İnternet altyapısı da çok iyi. Rahat bir çalışma ortamı var. Bizlere bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an en azından işlerimizi yürütebildiğimiz için memnunuz" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek ise, "Ukraynalı misafirlerimiz Kuşadası'na alışmaya başladı. Barınma ve yeme ihtiyaçlarının dışında uzaktan da olsa çalışabilmelerine imkan sağlamak için bizden yardım istediler. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in öncülüğünde Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde kendilerine çalışma imkan sunduk. Yabancı misafirlerimiz haftanın belirli günleri buradan faydalanacaklar" dedi.

Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru Ukraynalı kadınlara umut oldu
Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru Ukraynalı kadınlara umut oldu
Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru Ukraynalı kadınlara umut oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru Ukraynalı kadınlara umut oldu - Son Dakika


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