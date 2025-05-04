Kuşadası'na 5 Kruvaziyer Gemisiyle 4.902 Turist Geldi - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası'na 5 Kruvaziyer Gemisiyle 4.902 Turist Geldi

Kuşadası\'na 5 Kruvaziyer Gemisiyle 4.902 Turist Geldi

Kuşadası Limanı’na demirleyen 5 kruvaziyer gemisi, 4.902 turisti ilçeye getirdi.

04.05.2025 15:08
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine sabah saatlerinde demirleyen 5 kruvaziyer gemisi, ilçeye 4 bin 902 turist getirdi.

Kuşadası Limanı'na bu sabah Bahama bayraklı "Gemini", "Wind Spirit" ve "Marella Discovery" ile Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Splendor" ve Norveç bayraklı "Viking Mars" gemileri demirledi. Beş gemi ilçeye, çoğunluğu ABD'li olan toplam 4 bin 902 turist getirdi. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistler ise ilçe merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu, alışveriş yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'na 5 Kruvaziyer Gemisiyle 4.902 Turist Geldi - Son Dakika

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