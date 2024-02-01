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Kuşadası'na modern bir Tenis Kulübü kazandırılıyor - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası'na modern bir Tenis Kulübü kazandırılıyor

Kuşadası\'na modern bir Tenis Kulübü kazandırılıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in vizyon projeleri arasında yer alan Tenis Kulübü, tamamlanma aşamasına geldi. 6 bin metrekarelik alana sahip olan kulüpte yeşil alan düzenlemesi başladı. Modern bir spor tesisi olarak hizmet verecek olan Tenis Kulübü, çeşitli turnuvalara ev sahipliği yapmanın yanı sıra Kuşadalılar için de sosyalleşme alanı olacak.

01.02.2024 09:25
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Türkiye'nin turizm başkentlerinden olan Kuşadası, Başkan Ömer Günel'in yaşama geçirdiği "vizyon projeler" ile özlemini çektiği spor tesislerine ve etkinlik alanlarına kavuşmaya başladı.

Son 5 yılda Kuşadası'na kazandırdığı tüm park ve yeşil alanları kent sakinlerinin açık havada spor yapabilmelerine imkan sağlayacak şekilde tasarlayan Başkan Ömer Günel'in vizyon projelerinden olan Tenis Kulübü de tamamlanma aşamasına geldi.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesi ile birlikte büyük bir değişim sürecine giren Kuşadası'nın uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ile 1 antrenman kortunun yer alacağı Tenis Kulübü'ne kavuşmasına kısa bir süre kaldı. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman Caddesi üzerinde yapımı sürdürülen Tenis Kulübü'nde sıra yeşil alan düzenlemesine geldi.

6 bin metrekarelik alana sahip Tenis Kulübü'nde yer alacak 900 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi toprak serimi ve ağaç dikimi ile başladı. Seyirci tribünü, soyunma odaları, duş kabinleri ve kafeteryası ile modern bir spor tesisi olarak kente kazandırılacak olan Tenis Kulübü, yıl boyunca çeşitli turnuvalara ev sahipliği yapmasının yanı sıra Kuşadalılar için buluşma ve sosyalleşme alanı olarak da işlev görecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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