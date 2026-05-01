Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda 1 Mayıs kutlamaları Ömer Günel mitingine döndü

01.05.2026 21:40  Güncelleme: 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 1 Mayıs İşçi Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken Kuşadası'ndaki kutlamalar adeta tutuklu olan Beleidye Başkanı Ömer Günel mitingine dönüştü.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 1 Mayıs İşçi Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken Kuşadası'ndaki kutlamalar adeta tutuklu olan Beleidye Başkanı Ömer Günel mitingine dönüştü. CHP Aydın İl Teşkilatı'nın yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda Ömer Günel'in cezaevinden gönderdiği mesaj da okundu.

İşçi Bayramı kutlamaları dolayısıyla oluşturulan kortej, Meteoroloji Kavşağı'ndan yürüyüşe başladı. CHP Aydın İl Teşkilatı'nın yanı sıra CHP'li milletvekillerinin de katıldığı yürüyüş İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar devam etti. Adeta, tutuklu Belediye Başkanı Ömer Günel mitingine dönüşen 1 Mayıs kutlamalarında Ömer Günel'in Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesaj okundu. Ömer Günel'in Silivri'den gönderdiği mesajı CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek okudu. Ömer Günel mesajında, yüreğinde her ne kadar coşku ve sevinç bulunmasa da, umudun hep var olduğunu belirttiği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 21:57:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.