Kuşadası\'nda 1 Mayıs kutlamaları Ömer Günel mitingine döndü

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 1 Mayıs İşçi Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken Kuşadası'ndaki kutlamalar adeta tutuklu olan Beleidye Başkanı Ömer Günel mitingine dönüştü. CHP Aydın İl Teşkilatı'nın yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda Ömer Günel'in cezaevinden gönderdiği mesaj da okundu.

İşçi Bayramı kutlamaları dolayısıyla oluşturulan kortej, Meteoroloji Kavşağı'ndan yürüyüşe başladı. CHP Aydın İl Teşkilatı'nın yanı sıra CHP'li milletvekillerinin de katıldığı yürüyüş İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar devam etti. Adeta, tutuklu Belediye Başkanı Ömer Günel mitingine dönüşen 1 Mayıs kutlamalarında Ömer Günel'in Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesaj okundu. Ömer Günel'in Silivri'den gönderdiği mesajı CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek okudu. Ömer Günel mesajında, yüreğinde her ne kadar coşku ve sevinç bulunmasa da, umudun hep var olduğunu belirttiği ifade edildi. - AYDIN