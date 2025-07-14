Kuşadası\'nda 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Kuşadası'nda da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, büyük bir coşku ve duygusal atmosferle başladı. Şehirde etkinliklerde şehitler mezarları başında anıldı, gazilere minnet gösterildi.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başta olmak üzere; Belediye Başkan Vekili, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü ve Caferli Mahalle Muhtarı'nın katıldığı programlar, sabah saatlerinde şehitlik ziyaretiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden demokrasi kahramanları bir kez daha rahmetle anıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralanarak gazi olan Kadir Osman Uzun, evinde ziyaret edildi. Ziyarette devletin ve milletin vefası bir kez daha gösterildi. Gazimize geçmiş olsun dilekleri iletildi, onun nezdinde tüm gazilere şükran sunuldu. - AYDIN