Kuşadası\'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başladı

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(AYDIN) - Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

Kuşadası'nda 23 Nisan kutlamaları, saat 09.00'da sahilde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman'ın çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis üyeleri, ilçede görev yapan idari ve mülki amirler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kutlama programı, bugün saat 10.30'da Özer Türk Stadı'nda düzenlenecek resmi geçit töreniyle devam edecek. Program, saat 15.00'te Balıkçılar, 15.30'da ise İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bando ve halk oyunları gösterileri ile devam edecek.