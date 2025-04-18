Kuşadası'nda 'Alo Çöp Taksi' Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 'Alo Çöp Taksi' Uygulaması Başladı

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Kuşadası Belediyesi, 'Alo Çöp Taksi' uygulaması ile kent hijyenini artırmak için mini damperli çöp araçları ile hizmet vermeye başladı. Dar sokaklara ulaşabilen araçlar, çevre kirliliğini azaltma hedefiyle vatandaşlardan gelen ihbarlara da yanıt veriyor.

18.04.2025 11:52  Güncelleme: 11:59
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Kuşadası'nda 'Alo çöp taksi' dönemi başladı

AYDIN - Kuşadası'nda, Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından 'kent hijyeni seferberliği' kapsamında "Alo Çöp Taksi" uygulaması yaşama geçirildi. Uygulamada, "çöp taksi" olarak adlandırılan 4 adet mini damperli çöp aracı hizmet vermeye başladı. Büyük çöp kamyonlarının giremediği dar ve dik sokaklara rahatlıkla ulaşarak çevre kirliliğine neden olan atıkları kısa süre içerisinde toplayan çöp taksiler, vatandaşların yaptığı kirlilik ihbarlarına da yanıt veriyor.

Kuşadası Belediyesi, kent sakinlerine daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir yaşam alanı sunmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kısa süre önce "Alo Çöp Taksi" uygulaması başlatıldı. Özel tasarımlı 4 araç ve 8 personelle hizmet veren çöp taksiler, özellikle büyük araçların giremediği dar sokaklara rahatlıkla ulaşarak çevre kirliliğine neden olan ve acil alınması gereken atıkların kısa süre içerisinde bertaraf edilmesini sağlıyor. Esnaf ve vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren çöp taksiler, gün içerisinde kent genelindeki birçok farklı noktadan atık topluyor. Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nın temizliğinde aktif bir rol üstlenen çöp taksiler, haftanın 7 günü 09.00-23.00 saatleri arasında çalışıyor. Çöp taksi hizmetine 444 32 09 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, kent temizliğinde yenilikçi bir adım daha attıklarını belirterek, "Vatandaş memnuniyetini ve çevre duyarlılığını odak noktasına alan çöp taksi uygulamamız başladı. Bu hizmetle ilk etapta acil toplanması gereken atıklara müdahale edeceğiz. Gün geçtikçe büyüyen ve nüfusu artan Kuşadası'nda, kent sakinlerine daha hızlı hizmet verebilmek için bu uygulamamızı yaşama geçirdik. Çöp taksi uygulamasının geri dönüşüme de önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel tarafından başlatılan çöp taksi uygulamasını esnaf ve vatandaş da memnuniyetle karşıladı. Turistik çarşıda kafeterya işleten Salih Göçmen, "Kuşadası'nın vitrini olan bir bölgede işletmemiz var. Zaman zaman iş yoğunluğundan dolayı çöplerimizi konteynerlerin olduğu noktalara götürmekte zorlanıyoruz. Böyle durumlarda yardımımıza artık çöp taksi yetişecek" dedi.

Alacamescit Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Sevim Yavuz ise, "Evimin bulunduğu yer yokuş olduğu için çöplerimi konteynere götürmekte zorlanıyorum. Bugün görevlileri aradım ve bana yardımcı oldular. Kuşadası Belediyesi'ne ve bu uygulamayı başlatan Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda 'Alo Çöp Taksi' Uygulaması Başladı - Son Dakika

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