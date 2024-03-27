Kuşadası\'nda Alternatif Turizm Projeleri

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Kuşadası'nın alternatif turizm potansiyelini kent sakinleri için katma değere dönüştürmek üzere yeni projeler geliştiren Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası 12 ay yaşayan bir kent olacak" dedi.

Turizm alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek çağa uygun yatırımlara öncülük eden Kuşadası Belediyesi, pandemi sonrası ortaya çıkan yeni turizm anlayışı doğrultusunda yaşama geçirdiği Ada Camping ve Kampinova projelerinin ardından kenti alternatif turizm alanında yeni projelerle buluşturmaya hazırlanıyor.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN İDEAL BİR KENT OLACAK

Kuşadası'nın sahip olduğu jeotermal kaynakları sağlık turizmi alanında daha etkin ve verimli bir biçimde kullanmak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıracak olan Başkan Günel'in yeni dönem projeleri arasında "Kuşadası'nı termal kaynakları, modern sağlık tesisleri ve benzersiz turistik cazibesiyle sağlık turizmi için ideal bir kent haline getirme" hedefi de bulunuyor. Bu kapsamda halihazırda Davutlar Mahallesi'nde bulunan iki adet jeotermal kuyudan, döşenen 4 kilometrelik sıcak su isale hattı ile 5 turistik tesise termal su ulaştıran Kuşadası Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını hızlandıracak.

PANİONİON SPOR OYUNLARI FESTİVALİ DÜZENLENECEK

Kazandırdığı yeni tesisler ve alanlar ile sporu tüm kente yayan Başkan Günel, gelecek dönem için ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ağırlık vererek kenti spor turizmi alanında güçlendirecek. Günel, düzenleyeceği Panionion Spor Oyunları Festivali ile de gençleri spora özendirmenin yanında Kuşadası'nın tanıtımına katkı sunacak.

ADAGÖL'E AMATÖR TEKNE BARINAĞI GELİYOR

Pandeminin ardından doğa ile iç içe hobi ve etkinliklerin ön plana çıkmaya başlaması ile açık hava aktivite alanlarına yönelik talebin artmasının ardından parklar ve yeşil alanları buna göre tasarlayan Günel, doğal güzelliği ile ön plana çıkan mesire alanı Adagöl'e amatör tekne barınağı kazandıracak. Proje ile Adagöl'ün doğal yapısını bozmadan yüzer iskeleler yöntemiyle amatör balıkçılık ve denizcilik faaliyetlerinde kullanılan tekneler için barınak ve çekek alanı yapılacak.

YENİ MESİRE ALANLARI

Günel, bunların yanında yeni mesire alanları da planlıyor. Bu kapsamda Kese Dağı'nda Atatürk heykelinin bulunduğu alan yenilenerek bölgeye mesire, sosyal tesis alanları ve seyir terasları yapılacak. Türkiye'nin en önemli milli parklarından olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın doğal bitki örtüsüne sahip Güzelçamlı Muhtarlar Parkı da sosyal donatı alanlarına sahip bir mesire alanı olarak düzenlenerek kullanıma açılacak.