Kuşadası\'nda asayiş toplantısı Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında yapıldı

Kuşadası'nda asayiş toplantısı Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda, Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Kuşadası genelinde huzur ve güvenliğin korunması ve asayiş olaylarına karşı alınan tedbirler ele alındı.
Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda asayiş toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Kuşadası genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve asayiş olaylarına karşı alınan tedbirler ele alındı. Sahada yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, güvenlik hizmetlerinin mevcut durumu üzerinde duruldu. Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantının, ilçede huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla yapıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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