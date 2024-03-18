Kuşadası\'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Töreni

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Kuşadası'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törenin ardından ilçe protokolü Adalızade Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla Kuşadası'nda Atatürk Meydanı'nda tören yapıldı. Törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, protokol üyeleri, sivil toplam kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Törende, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Belediye Başkanı Günel, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende konuşma yapan Kuşadası Askerlik Şubesi Başkan Vekili Kıdemli Başçavuş Muammer Bircan, "Türk vatanının kutsallığını, milletin namusunu ve şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz, Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz. Çanakkale sonsuza dek geçilemeyecek, gök kubbeden, ay yıldızdan al bayrak hiç inmeyecek. Dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Tören, Kuşadası Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikle devam etti. Etkinliğe, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, idari ve mülki amirler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı tiyatral gösteriler ve okunan şiirler duygulu anlara sahne oldu.

Diğer yandan ilçe protokolü tarafından Adalızade Mezarlığı'ndaki şehitlikler ziyaret edilerek, karanfiller bırakıldı.