Kuşadası'nda Cumhuriyet Valsi Coşkuyla Kutlandı

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Kuşadası'nda Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılına özel vals

AYDIN - Kuşadası Kent Konseyi, Cumhuriyetin ilanının 101'inci yılı kutlamaları kapsamında gönüllüler ve öğrencilerden oluşan 100 kişilik bir grupla Kuşadalılara muhteşem bir vals gösterisi sundu. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101'inci yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu kapsamda Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda 'Nesilden Nesile Cumhuriyet Valsi' adlı bir etkinlik düzenlendi. Kutlama etkinliğinde öğrenci ve gönüllülerden oluşan 100 kişilik grup aynı anda Atatürk'ün en sevdiği danslardan biri olan vals ve ardından da zeybek oynadı. Kuşadalılar da etkinlik boyunca ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak gruba eşlik etti.

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutlamanın sevinci ve heyecanı içerisinde Kuşadalılara çok güzel bir gösteri sunduk. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız" diye konuştu.