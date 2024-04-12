Kuşadası\'nda El Emeği Festivali\'nde Ramazan Bayramı\'nda da yoğun ilgi

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Kuşadası Belediyesi tarafından kadınların ürettikleri ürünleri satışa sunarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları için düzenlenen El Emeği Festivali'nde kurulan tezgahlara, Ramazan Bayramı'nda da ilgi yoğun oldu.

Kuşadası'nda, takıdan ev eşyasına, tekstil ürünlerinden aksesuar ve hediyeliklere kadar birçok ürünün satışa sunulduğu El Emeği Festivali, Ramazan Bayramı'nda da kente tatil için gelenlerin uğrak noktalarından biri oldu. Atatürk Anıtı önünde kurulan tezgahlar, renkli görüntüleriyle de dikkat çekti.

Festivalde tezgah açarak el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunan Kuşadalı kadınlar, gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. Alışveriş yapanların da memnun ayrıldıkları El Emeği Festivali, 30 Nisan'a kadar devam edecek.