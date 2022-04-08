Kuşadası'nda fırınlara Ramazan denetimi - Son Dakika
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Kuşadası'nda fırınlara Ramazan denetimi

08.04.2022 20:35
Kuşadası'nda fırınlara Ramazan denetimi

Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda yaptığı hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı.

Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda yaptığı hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Başkan Ömer Günel, gıda ürünü satan işletmelere yönelik kontrollerin süreceğini belirterek işletmelerin halk sağlığı ihlali yapmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kuşadası Belediyesi, kent genelindeki fırınlara yönelik yaptığı denetimlerine Ramazan Ayı'nda da devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile gıda mühendisleri tarafından yapılan denetimlerde fırınların imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu kontrol ediliyor. Denetimlerde ayrıca pide ve ekmekler tartılarak gramajlarının belirlenen standartlarda olup olmadığına bakılıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gıda ürünü pazarlayan işletmelere yönelik denetimlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirterek "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden daha önemli. Hemşehrilerimizin sağlığına zarar verecek ürün satan işletmelere izin vermeyeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda fırınlara Ramazan denetimi
Kuşadası'nda fırınlara Ramazan denetimi
Kuşadası'nda fırınlara Ramazan denetimi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda fırınlara Ramazan denetimi - Son Dakika


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