Kuşadası Belediyesi\'nden Güzelçamlı Sahil Pazarı\'nda denetim ve yer tahsis çalışması

Kent genelinde düzenli, güvenli ve adil bir kent yaşamı için denetimlerini sürdüren Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Sahil Pazarı'nda yer tahsis tespit çalışmaları ile işgaliye denetimlerini gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde kurulan Güzelçamlı Sahil Pazarı'nda kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Pazar alanında yürütülen çalışmalarda tezgahların yer tahsislerine ilişkin tespitler yapılırken, işgaliye kurallarına uyulup uyulmadığı da ekipler tarafından titizlikle denetlendi. Gerçekleştirilen uygulamayla hem pazar düzeninin korunması hem de esnaf ile vatandaşların daha güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi amaçlandı.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, kent genelindeki pazar yerlerinde düzeni sağlamak, kamu alanlarının amacına uygun kullanılmasını temin etmek ve haksız işgaliyelerin önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN