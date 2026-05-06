Kuşadası\'nda Hıdırellez Coşkusu

Baharın müjdecisi ve bolluk bereketin simgesi Hıdırellez, Kuşadası'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecan ve yoğun katılımla kutlandı.

Kuşadası'nın dünyaca ünlü plajları ve Atatürk Meydanı'ndan Setur Marina'ya kadar uzanan sahil bandı, Hıdırellez kutlamaları için gelen vatandaşlarla dolup taştı. Kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerin de katılımıyla kalabalık zirveye ulaştı. Sahil kenarında toplanan aileler, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle hem piknik yaptı hem de dua etti.

Kutlamaların merkezi noktalarında kurulan platformlar ve sokak müzisyenlerinin performansları coşkuyu ikiye katladı. Hareketli ezgilere kayıtsız kalamayan yüzlerce vatandaş, sahil boyunca dev halay halkaları oluşturdu. Gecenin geç saatlerine kadar süren eğlencelerde halaylar çekildi, oyun havaları oynandı. - AYDIN