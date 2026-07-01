Kuşadası\'nda İlk Caretta Yuvası Bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde caretta caretta (İribaşlı Deniz Kaplumbağası) tarafından oluşturulan ilk yuva tespit edilerek koruma altına alındı. Yaklaşık 45 ila 60 gün sürecek kuluçka döneminin ardından yavruların denizle buluşması bekleniyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda Kuşadası ile başlayan, Didim, Selçuk, Özdere, Ürkmez ve Urla'ya kadar uzanan caretta caretta yuvalamalarının her geçen yıl arttığı belirtilirken, bu yılın ilk yuvalama haberlerinin Didim ve Urla'dan geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, dün gece saat 00.00 ile 01.00 arasında Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Kuşadası Kocagöl mevkisindeki Gölkent Plajı'na bir deniz kaplumbağasının çıkarak yuva kazdığı bilgisinin EKODOSD ekiplerine iletildiği ifade edildi. Bölgede yapılan incelemede yuvanın yeri tespit edilirken, yumurtaların bulunduğu alan tel kafesle çevrilerek koruma altına alındı. Yuvanın bulunduğu alana vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla deniz kaplumbağalarıyla ilgili bilgilendirme ve uyarı afişleri de asıldı.

Yaklaşık 45 ila 60 gün sürecek kuluçka döneminin ardından yavruların yumurtadan çıkmasının beklendiği belirtilirken, Kuşadası sahillerindeki yerleşim alanları ve işletmelerden kaynaklanan ışık kirliliğinin yavruların denize ulaşmasını olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekildi. Bu kapsamda ADM Elektrik Dağıtım ile hazırlanan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde iş birliği yapılacağı, ayrıca bölgedeki gönüllüler tarafından yavruların güvenli şekilde denize ulaşabilmesi için gerekli çalışmaların yürütüleceği kaydedildi. - AYDIN