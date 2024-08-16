Kuşadası\'nda Kaçak Hayvan Barınağı Skandalı

Yerel

(AYDIN) - Kuşadası'nda imara aykırı imalattan dolayı yıkım emri olan alanda kurulan "sözde sokak hayvanları barınağı"nın, yasadışı imalata kalkan olması için yapıldığı anlaşıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Hukukun arkasından dolanmak için yapılan bu tür eylemler şov amacı taşımaktadır. Kaçak yapılara kalkan olması için can dostlarımızın kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, şunları kaydetti:

"Kuşadası'nda turizm işletmeciliği yapan Halil İbrahim Çevik tarafından imara aykırı yapılan imalatın yıkım emri var. Yıkım kararı olan bu alanda şimdi '5 yıldızlı yuva' aldı altında kaçak yapılaşma söz konusu. Ne yazık ki sokak hayvanları da bu kaçak yapılaşmada istismar edilmektedir. Bahse konu olan alanda planlanan yapıya 'Aydın 2. İdare Mahkemesi'nin 2021/697 esas numaralı kararına istinaden Yapı Kontrol Müdürlüğümüz ekiplerince yerinde yapılan kontrolde taşınmazın ruhsatsız ve kaçak olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu gerekçe ile de yapı tatil zaptı düzenlenmiştir. İmar Kanunu'nun 32. maddesi gereğince aykırı kısımların yıkılmasına dair ise 03.02.2022 tarih ve 197 sayılı belediye encümen kararı alınmıştır. Konu ile ilgili olarak söz konusu firma hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi gereğince Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Firmanın yıkım kararı için yürütmeyi durdurma kararı talebi ise Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2022/2204 E. 2023/379 K. Numarası ile kesin olarak reddedilmiştir."

"Can dostlarımızı kullanarak kaçak yapıları aklamaya çalışıyorlar"

Barınak kuran şirketin bugüne kadar sokak hayvanlarına ve kente katkı sunmak için en küçük bir girişimi bulunmadığına söyleyen Seyfi Seyhan Suvari, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bahse konu şirketin şimdi aniden gelişen sokak hayvanları sevgisinin altında yatan gerçekler ne yazık ki ortadadır. Sokak hayvanlarımıza duyarlı olan STK'ların ve vatandaşlarımızın hassasiyetlerini istismar eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz yasal işlemlerimizi yapacağız. Can dostlarımız tüm Kuşadası'nda olduğu gibi belediyemizin güvencesi altındadır. Kuşadası Belediyesi olarak bu tip çıkarcı ve kötü niyete asla ve asla izin vermeyeceğiz. Şirket yetkililerine buradan sesleniyoruz: Eğer niyetinizde gerçekten samimiyseniz buyurun belediyemizce uygun görülen yasal alanda, olması gerektiği gibi bir barınak inşasına katkı sunun."