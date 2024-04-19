Kuşadası\'nda Kadınlar Denizi Mahallesi\'nde Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Yerel

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeme işlemi gerçekleştiriyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 2019 yılında göreve gelmesiyle başlayan yol yapım seferberliği yeni hizmet döneminde de tüm hızıyla devam ediyor. Kuşadası'na konforlu ve güvenli yollar kazandırmak için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü, Ege Mahallesi ve Türkmen Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından şimdi de Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yol yenileme çalışmasına başladı. Ekipler 2714'üncü Sokak'ta yaklaşık 5 bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşeyerek Kadınlar Denizi Mahallesi'ne konforlu ve estetik bir yol daha kazandırıyor. Çalışma kısa süre içerisinde tamamlanarak yenilenen yol hizmete açılacak. - AYDIN