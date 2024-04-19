Kuşadası Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeme işlemi gerçekleştiriyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 2019 yılında göreve gelmesiyle başlayan yol yapım seferberliği yeni hizmet döneminde de tüm hızıyla devam ediyor. Kuşadası'na konforlu ve güvenli yollar kazandırmak için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü, Ege Mahallesi ve Türkmen Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından şimdi de Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yol yenileme çalışmasına başladı. Ekipler 2714'üncü Sokak'ta yaklaşık 5 bin metrekarelik alana kilit parke taşı döşeyerek Kadınlar Denizi Mahallesi'ne konforlu ve estetik bir yol daha kazandırıyor. Çalışma kısa süre içerisinde tamamlanarak yenilenen yol hizmete açılacak. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Vatandaşlara, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin ardından oluşan Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Candal başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, birinci ve ikinci başkanvekilleri ile ihtisas komisyonları üyelerinin seçimi yapıldı. Belediye Başkanı Candal, Tekkeköy için uğraşacaklarını ve yeni bir gelecek inşa etmek istediklerini belirtti.
Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi Zeynep Demirtaş, araştırma görevlisinin danışmanlığında bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli, kameralı cihaz tasarladı. Proje, yol güvenliğini artırarak trafik kazalarını önlemeyi ve bakım maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.
Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Maghazi Belediye Başkanı Hatem el-Ghamri ve 4 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası topluma İsrail'e yönelik insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılması çağrısı yapıldı.
AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Kürt seçmenin tercihlerini ve AK Parti'nin durumunu değerlendirdi. Miroğlu, Kürt seçmenin, AK Parti ve DEM gibi partilere oy vererek, marjinal sokak siyasetinden kurtulup siyasetin merkezinde söz sahibi olmak istediğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bugün öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ecevit Keleş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sarıbıyık, bayramın manevi atmosferine vurgu yaparak, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere dikkat çekti. Keleş ise bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi gerektiğini belirtti.
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönem meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye daire müdürleri, basın mensupları ve Burhaniyeliler toplantıya katıldı. Toplantıda meclis başkan vekilleri, meclis katipleri ve encümen üyeleri seçildi. Ayrıca komisyon üyeleri belirlendi ve 2023 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.
31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Pazaryeri Belediye Meclisi ilk kez toplandı. Toplantıda encümen üyeleri, başkan vekili ve plan bütçe komisyonu belirlendi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni dönemin Pazaryeri ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı geçen yıl sonunda 1512 olurken, Gaziantep ürünü tescillenen iller sıralaması, Hatay da en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 2023 sonu itibarıyla 1512 oldu. Kuruma geçen yıl 371 ürün için başvuru yapıldı ve bunlardan 209'u coğrafi işaret tescili aldı.
Akyazı Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı'nın güzelleştirilmesi ve değer katılması için çalışacaklarını belirtti.
Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, Türkiye'nin çabalarıyla sağlanan huzur ve güven ortamında beşinci Ramazan Bayramı'na girecek. Buna rağmen ekonomik zorluklar yaşayan halk, pazarda alışveriş yaparak bayrama hazırlanıyor.
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