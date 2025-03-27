Kuşadası\'nda Kadir Gecesi\'nde İftar Sofrası Kuruldu

Kuşadası Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'nde, 2 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı iftar yemeğinde, oruçlarını dualar eşliğinde açan Kuşadalılar, Ramazan ayının manevi güzelliğini ve bereketini paylaştı.

Kuşadası Belediyesi, Kadir Gecesi'ne özel iftar programı düzenledi. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda verilen iftar yemeğine Başkan Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve çok sayıda Kuşadalı katıldı. Birlik ve beraberlik ruhunun can bulduğu iftar sofrasında, Başkan Ömer Günel oruçlarını açmayı bekleyen hemşehrilerine yemek ikramında bulundu. Daha sonra Kuşadalılarla tek tek ilgilenen Başkan Ömer Günel, Ramazan ayını huzur ve sağlık içerisinde geçirmelerini diledi. İftar yemeği boyunca Tasavvuf müziği konseri ve Semazen gösterisi sergilendi.

Ramazan ayında hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Bin aydan daha hayırlı olan bu çok özel gecede siz kıymetli hemşehrilerimle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm Kuşadalıların Kadir Gecesi mübarek olsun" diye konuştu. - AYDIN