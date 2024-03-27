Kuşadası\'nda Kitap Okuma Etkinliği

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Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırılan Cafer Kotan Yaşam Parkı, Kütüphaneler Haftası'nda 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen kitap okuma etkinliğine ev sahipliği yaptı. "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Kitap Okuyoruz" başlığıyla gerçekleşen etkinliğe özellikle çocukların ilgisi yoğun oldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde yapılan Cafer Kotan Parkı'nda "Kütüphane Haftası" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından 13 yıl önce halkı kitap okumaya teşvik etmek amacıyla başlatılan etkinlik kapsamında Kuşadalılar Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda 30 dakika boyunca kitap okudu. "Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Kitap Okuyoruz" sloganıyla gerçekleşen etkinliğe, İkiçeşmelik Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleriyle beraber Harikalar Diyarı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri katıldı.

Etkinliğin sona ermesinin ardından etkinliğe katılan çocuklar Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda bulunan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde hizmete açılan Kitap ve Kütüphane Kafe'yi gezerek kitapları incelediler.