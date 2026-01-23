Kuşadası Belediyesi selin yaralarını sarmak için saha çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi selin yaralarını sarmak için saha çalışmalarını sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi selin yaralarını sarmak için saha çalışmalarını sürdürüyor
23.01.2026 18:24  Güncelleme: 18:27
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucunda cadde ve sokaklar göle döndü. Belediye ekipleri, su birikintilerini temizlemek ve olası tehlikeleri önlemek için 24 saat çalışan bir teyakkuz sürecine girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçe Kuşadası oldu. Özellikle Güzelçamlı Mahallesi'nde metrekareye 107,8 kilogram yağış düşmesiyle birlikte cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar sel sularına kapıldı, evler, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Yaşanan olumsuzlukların ardından Kuşadası Belediyesi ekipleri vakit kaybetmeden sahaya indi. Başta Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri olmak üzere ilçenin birçok noktasında sel sonrası biriken su ve balçık hızla temizlendi. Olası tehlikelerin önüne geçmek için devrilme riski taşıyan ağaçların budaması yapılırken, ekipler zorlu hava koşullarına rağmen gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü.

Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi sayesinde selin etkileri kısa sürede kontrol altına alındı. Merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla vatandaşların mağduriyeti en aza indirildi.

Meteoroloji'nin yağışların devam edeceği yönündeki uyarısının ardından Kuşadası Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuz haline geçti. Belediye yetkilileri, ekiplerin 24 saat esasına göre sahada görev yapmaya devam edeceğini belirtirken, vatandaşlara da dikkatli olmaları çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA
