Kuşadası'nda Ramazan eğlencesine yoğun ilgi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Ramazan eğlencesine yoğun ilgi

03.04.2022 09:46
Kuşadası'nda Ramazan eğlencesine yoğun ilgi

Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen eğlence programına Kuşadalıların ilgisi yoğun oldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen eğlence programına Kuşadalıların ilgisi yoğun oldu.

Kuşadası Belediyesi'nin 11 ayın sultanı Ramazan ayı nedeniyle düzenlediği eğlence programının ilkine Öküz Mehmet Paşa Kervansaray'ı ev sahipliği yaptı. Ramazan coşkusunun yaşandığı etkinlik tasavvuf dinletisiyle başladı. Ardından gerçekleştirilen semazen gösterisi izleyenlerden beğeni topladı. Ramazan eğlencesi programında ayrıca Aşuk ile Maşuk oyunu, kanto, komedi dans üçlüsü ve sihirbazlık gösterileri sergilendi. Hacivat ile Karagöz oyunundaki komik diyaloglar da çocukları kahkahalara boğdu. Eğlence boyunca vatandaşlara Ramazan şerbeti, çocuklara ise patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Eğlence programında konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, "Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını getirdim. Başkanımız, Ramazan ayının tüm İslam alemine ve dünyamıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor. Gün aşırı düzenleyeceğimiz Ramazan eğlencelerine herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Ramazan eğlencelerinin 2'ncisi 4 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Güzelçamlı Mahallesi'nde düzenlenecek. - AYDIN

Kuşadası'nda Ramazan eğlencesine yoğun ilgi
Kuşadası'nda Ramazan eğlencesine yoğun ilgi
Kuşadası'nda Ramazan eğlencesine yoğun ilgi
Kuşadası'nda Ramazan eğlencesine yoğun ilgi
Kuşadası'nda Ramazan eğlencesine yoğun ilgi
Kuşadası'nda Ramazan eğlencesine yoğun ilgi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Ramazan eğlencesine yoğun ilgi - Son Dakika


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