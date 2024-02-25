Kuşadası\'nda Rusya-Ukrayna Savaşı\'nın ikinci yılı anıldı

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Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi iş birliğiyle, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın ikinci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 50 farklı ülkeden katılımcının yer aldığı bir program ile savaşta kaybedilenler dualar eşliğinde anıldı. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi'nin iş birliğiyle, Kuşadası'nda yaşayan savaş mağduru anne ve çocuklar da anma programına dahil oldu.

Etkinlik Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Başkanı Olena Burgaç'ın konuşması ve savaş mağduru kadın ve çocukların tiyatral dansları ile başladı. Ardından Kiev'de düzenlenen programa telefon ile uzaktan bağlantı sağlandı. Kuşadası'nda yaşayan savaş mağduru kadınlar bu seneyle birlikte üçüncü kez katılım sağladıkları anma programıyla Dünya Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Programın ardından çocuklarla birlikte atölyede el işi çalışmasıyla kağıttan melek figürleri yapıldı. Atölyede çocuklar tarafından hazırlanan el işi ürünler dilek tutularak ağaca asıldı. Program, yeniden Kiev'e bağlanıp savaşın bitmesi için dualar edilerek sona erdi.