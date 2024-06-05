Kuşadası'nda sinek ilaçlaması sırasında patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası'nda sinek ilaçlaması sırasında patlama: 2 yaralı

Kuşadası'nda bir sitenin bahçesinde bulunan yüzme havuzunun makine dairesinde sinek ilaçlaması yapılırken metan gazının patlaması sonucu çıkan yangında 2 işçi yaralandı. İşçiler hastaneye kaldırıldı.

05.06.2024 13:04
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Kuşadası'nda sinek ilaçlaması yapılan havuzun makine dairesinde biriken metan gazı patladı: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sitenin bahçesinde bulunan yüzme havuzunun makine dairesinde sinek ilaçlaması yapıldığı sırada metan gazının patlaması sonucu çıkan yangında Kuşadası Belediyesi'nde görevli 2 işçi yaralandı. Çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli işçiler S.K. ve F.G., rutin sinek ilaçlaması yapmak için bölgedeki bir sitenin bahçesindeki yüzme havuzunun makine dairesine girdi. Bu sırada makine dairesinde biriken metan gazı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Çıkan yangında, iki işçinin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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