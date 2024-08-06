Kuşadası\'nda Sporcular Yasağı Protesto Etti

Yerel

Bugün saat 07.00'de Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı girişinde toplanan yürüyüş ve bisiklet sporu yapan bir grup, iddiaya göre Milli Park'a 08.00'den önce sporcu girişi yapılamadığı gerekçesi ile yasağı protesto etti. Protestoya katılanlar, bu yasağın mantıksız olduğunu söyledi.

Kuşadası Çevre Platformu üyesi Metin Irmak, grup adına yaptığı açıklamada, yasağın gerekçesi olarak orman yangınları ve mülteci sorununun gösterildiğini ancak asıl tehlikenin saat 08.00'den sonra binlerce araç ve insanın ücretli olarak Milli Park'a girişi olduğunu ifade etti. Irmak, doğa severlerin ve sporcuların sabahın erken saatlerinde Milli Park'a girerek doğayla iç içe olduklarını ve ormanı koruma bilincine sahip olduklarını vurguladı. Irmak, "Eğer gerçekten Milli Park korunacaksa, parkın tamamen kapatılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Protestocu grup, yasağın kaldırılması için yetkililere çağrıda bulunarak doğa severlerin haklarının korunmasını talep etti. - AYDIN