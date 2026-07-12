Kuşadası'nda Trafik Çilesi - Son Dakika
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Kuşadası'nda Trafik Çilesi

Kuşadası\'nda Trafik Çilesi
12.07.2026 18:43
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Dilek Yarımadası milli parkından dönüşte oluşan yoğun trafik, sürücüleri zor durumda bıraktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndan dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Güzelçamlı ile Davutlar mahalleleri arasındaki karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Hafta sonunu milli parkta geçiren vatandaşların aynı saatlerde dönüşe geçmesiyle birlikte bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Güzelçamlı ile Davutlar mahalleleri arasındaki güzergahta yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Araçların düşük hızda ilerleyebildiği yolda sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kalırken, bölgede görev yapan ekipler de trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürdü. Yetkililer, milli parktan dönüşlerin devam etmesi nedeniyle trafik yoğunluğunun bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Menderes Deltası, Yerel Haberler, Güzelçamlı, 3. Sayfa, Güvenlik, Davutlar, Kuşadası, Trafik, Aydın, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Trafik Çilesi - Son Dakika

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