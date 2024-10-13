Kuşadası'nda Uluslararası Seramik Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika
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Kuşadası'nda Uluslararası Seramik Çalıştayı Gerçekleşti

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Kuşadası'nda düzenlenen 11. Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı, 11 ülkeden 31 seramik sanatçısının katılımıyla başarıyla tamamlandı. Sanatçılar, Kuşadası'nın farklı yerlerinde atölye çalışmaları yaparak eserlerini ortaya koydu.

13.10.2024 13:15  Güncelleme: 13:20
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Seramik sanatının ustaları Kuşadası'nda bir araya geldi

AYDIN - Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen 11. Seramik Çalıştayı'nda bir araya gelen 11 ülkenin seramik sanatı ustaları Kuşadası'nda bir araya geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Mehmet Nuri Göçen Kültür, Eğitim ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 'Uluslararası Mehmet Nuri Göçen 11. Seramik Çalıştayı' sona erdi. Çalıştaya bu yıl 11 ülkeden 31 seramik sanatçısı katıldı. Uluslararası Mehmet Nuri Göçen 11. Seramik Çalıştayı'nda bu yıl Türkiye, Almanya, İtalya, İsviçre, Yunanistan, Güney Kore, İsrail, Norveç, İran, Tayland ve Rusya olmak üzere 11 ülkeden 31 seramik sanatçısı yer aldı. Küratörlüğünü Mehmet Tüzün Kızılcan'ın yaptığı çalıştayda sanatçılar 10 gün boyunca eserlerini ortaya çıkarmak için Kuşadası'nın farklı noktalarında atölye çalışmaları yaptı. Sanatseverler tarafından ilgiyle takip edilen çalıştayın sonunda sanatçılara sertifikalarını vermek için tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova; "Seramik çalıştayımız her geçen yıl daha da büyüyor. Farklı ülkelerden seramik sanatçılarını Kuşadası'nda bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Sanat insana dünyaya farklı açılardan bakabilme yeteneği kazandırıyor. Ülkemizin sanat alanında vitrini olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ise "Turizmin göz bebeği olan kentimizi aynı zamanda kültür ve sanat faaliyetlerinin de merkezi yapmak istiyoruz. Bu açıdan Uluslararası Mehmet Nuri Göçen 11. Seramik Çalıştayı bizim için önem taşıyor. Başkanımız Ömer Günel adına seramik çalıştayının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gerçekleştirlen törene çok sayıda davetlinin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, belediye meclis üyeleri ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Uluslararası Seramik Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika

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