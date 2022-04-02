Kuşadası'nda vektörle mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda vektörle mücadele devam ediyor

02.04.2022 02:08

Kuşadası'nda vektörle mücadele devam ediyorAYDIN Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, bir yandan da halk sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadele etmeye devam ediyor.

Kuşadası'nda vektörle mücadele devam ediyor

AYDIN Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, bir yandan da halk sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadele etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında periyodik olarak ilaçlama çalışması yürütüyor.

Kuşadası Belediyesi vatandaşların sıklıkla bulunduğu kamusal alanlarda Covid-19 salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin yanı sıra insan ve çevre sağlığını tehdit eden vektörlere karşı da yıl boyunca tedbiri elden bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, 30 personel ve 6 araçla kent genelindeki durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ve çöp konteynerlerini karasinek, bit, kene ve larva oluşumuna karşı düzenli olarak ilaçlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış ilaçların kullanıldığı çalışmaların son durağı turistik çarşıların ardından Soğucak Mahallesi ile Sahil Siteleri oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgedeki rögarlar ve yağmur suyu kanallarında biyosidal ürünler kullanarak larvasit çalışması yapıldı. Ayrıca galvanizli çöp konteynerleri ve kutuları dezenfekte edildi. İlaçlama çalışmalarının Nisan ayında boyunca artarak süreceği belirtildi.

Kuşadası'nda yıl boyunca halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu,"Kuşadası, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi. Kentimizde yaşayan hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor" diye konuştu.

Kuşadası'nda vektörle mücadele devam ediyor
Kuşadası'nda vektörle mücadele devam ediyor
Kuşadası'nda vektörle mücadele devam ediyor

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Kuşadası Belediyesi, Koronavirüs, Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda vektörle mücadele devam ediyor - Son Dakika


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