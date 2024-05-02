Kuşadasıspor Taraftarının Maça Alınmamasına Tepki - Son Dakika
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Kuşadasıspor Taraftarının Maça Alınmamasına Tepki

Kuşadasıspor Taraftarının Maça Alınmamasına Tepki

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İzmir Valiliği'nin Kuşadasıspor ile Bornova 1877 arasında bugün oynanacak maça, güvenlik gerekçesiyle Kuşadasıspor taraftarının alınmaması yönündeki kararına tepki gösterdi. Günel, 'Kuşadasıspor taraftarlarının en doğal sportif hakkının gasp edildiği bu kararın acil olarak geri çekilmesini talep ediyoruz' dedi.

02.05.2024 16:37  Güncelleme: 16:41
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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İzmir Valiliği'nin Kuşadasıspor ile Bornova 1877 arasında bugün oynanacak maça, güvenlik gerekçesiyle Kuşadasıspor taraftarının alınmaması yönündeki kararına tepki gösterdi. Günel, "Kuşadasıspor taraftarlarının en doğal sportif hakkının gasp edildiği bu kararın acil olarak geri çekilmesini talep ediyoruz" dedi.

İzmir Valiliği, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, Kuşadasıspor ile Bornova 1877 arasında bugün oynanacak play-off maçına, güvenlik gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübün taraftarlarının alınmamasına karar verdi. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Başkan Günel, şunları kaydetti:

"Bugün saat 20.00'de Kuşadasıspor ile Bornova 1877 futbol kulüpleri arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak play-off maçına, Kuşadasıspor taraftarlarının alınmayacağını üzülerek öğrendik. İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda 'güvenlik sağlanamayacağı' gerekçesiyle alınan bu yasak, büyük bir hezeyan içinde alınmış yanlış bir karardır. Bu karar centilmence mücadele ederek, kazanma ya da kaybetme  şansı elinden alınmak istenen Kuşadasıspor'un peşin mağlubiyetine imza atmaktan öteye geçmeyecektir. Peşin niyet okuyarak güvenlik kaygısı ile alınan ve Kuşadasıspor taraftarının en doğal sportif hakkının gasp edildiği bu kararın  acil olarak geri çekilmesini talep ediyoruz. Kuşadasısporlu taraftarlarımızın centilmenlik içinde takımlarını destekleyeceklerinden hiçbir şüphemiz yoktur. İzmir Valiliği'mizin, bu konuda alınan  yanlış karardan dönmesini ve bu akşamki maçta Kuşadasısporlu taraftarlarımızın tribünlerde hak ettiği yeri almasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadasıspor Taraftarının Maça Alınmamasına Tepki - Son Dakika

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