Kuşlar fırtınadan korunmak için Türk bayrağına tutundu - Son Dakika

Kuşlar fırtınadan korunmak için Türk bayrağına tutundu

İstanbul'da etkili olan fırtınada uçamayan kargalar Türk bayrağına tutundu.

İstanbul'da etkili olan fırtınada uçamayan kargalar Türk bayrağına tutundu. Aşırı rüzgar nedeniyle uçamayan kargalar, asılı şekilde bulunan Türk bayrağına sığınmaya çalıştı. Pençeleri ve gagalarıyla birlikte Türk bayrağına tutunmaya çalışan kargalar ilginç görüntüler oluşturdu. İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Eminönü'nde saatte 37 Kilometre hızla esen şiddetli fırtına en çok da kuşları etkiledi. Galata Kulesi ile birlikte ilginç görüntüler oluşturan kuşlar, Türk bayrağının üzerine konmuş bir şekilde gagaları ve pençeleriyle rüzgardan korunmaya çalıştığı anlar objektiflere yansıdı. - İSTANBUL

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