Kuşlar İçin Anlamlı Proje - Son Dakika
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Kuşlar İçin Anlamlı Proje

Kuşlar İçin Anlamlı Proje

Karaman Gençlik Merkezi, 'Yeşil Beceriler' projesi ile kuş evleri yaparak doğa sevgisini artırdı.

08.11.2024 17:54
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Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karaman Gençlik Merkezi, soğuk kış günlerinde doğadaki dostları için anlamlı bir projeye daha imza attı.

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle dikkat çeken Karaman Gençlik Merkezi, bu kez "Yeşil Beceriler" projesi çerçevesinde kuşlar için kuş evleri hazırlayarak farkındalık oluşturdu. Karaman Gençlik Merkezi, soğuk kış aylarında kuşların barınma ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gönüllü gençlerle birlikte kuş evleri hazırlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan gençler, kuş evlerini özenle boyayarak her birine renkli ve dikkat çekici bir görünüm kazandırdı. Bu süreçte gençlere çevre duyarlılığı ve hayvan sevgisi kazandırmayı amaçlayan merkez, aynı zamanda "Yeşil Beceriler" projesiyle gençlerin doğa ile iç içe vakit geçirmelerine olanak sağladı.

Hazırlanan kuş evleri, Karaman'ın Gökçe Çamlığı'ndaki ağaçlara asıldı. Kuş evlerini ağaçlara asan gençlik liderleri ve gönüllü gençler, bu çalışmanın kuşların soğuktan korunmasına yardımcı olacağını ve onlara güvenli bir yuva sağlayacağını belirttiler. Etkinliğe katılan gençler, doğaya katkıda bulunmaktan ve kuşlara yardımcı olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler. Doğayı korumanın ve doğadaki canlılara sahip çıkmanın bir insanlık görevi olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, "Doğa, bize emanet edilmiş en kıymetli hazinelerden biridir. Bizler sadece doğanın içinde yaşayan değil, aynı zamanda onu koruma sorumluluğuna sahip olan bireyleriz. Karaman Gençlik Merkezi koordinesinde uygulanan 'Yeşil Beceriler' projesi kapsamında gençlerimizin doğaya ve canlılara olan sevgisini pekiştirmek amacıyla kuş evleri yapmaları, toplumumuzun geleceği adına büyük bir adımdır. Doğadaki her canlı, ekosistemin ayrılmaz bir parçasıdır ve bizler bu dengenin korunması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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