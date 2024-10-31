Kütahya 4. İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya 4. İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kütahya 4. İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Vali Işın başkanlığında yapılan toplantıda 2024 projeleri ve yatırımlar ele alındı.

31.10.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın kalkınması ve gelişimi açısından önemli projelerin görüşüldüğü 2024 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Koordinasyon Kurulu üyeleri de katıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yeni dönem değerlendirme raporu, yatırımlar ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi konuları ele alındı. Ayrıca, mevcut sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde istişareler yapıldı.

Vali Işın, 2024 yılı itibarıyla il genelinde 681 kamu yatırım projesinin yatırım programında yer aldığını belirtti. 2024 yılı projeleri için toplamda 12 milyar 622 milyon TL'lik bir yatırım öngörüldüğünü ifade eden Vali Işın, yılın ilk dokuz ayında bu miktarın 6 milyar 841 milyon TL'sinin harcandığını ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 54 olduğunu açıkladı.

Vali Işın, Kütahya'da çözümü bekleyen büyük sorunların kalmadığını ve tüm kamu kurumlarının özverili çalışmaları sayesinde halkın ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Toplantının sonunda, alınan kararların ve yapılacak hizmetlerin Kütahya için hayırlı olmasını dileyerek, kurul üyelerine teşekkür etti.

Toplantı, bölge ve il müdürlerinin yatırım raporlarını sunması ve Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüşlerinin dinlenmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya 4. İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:24:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya 4. İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.