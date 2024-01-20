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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Gündüz Çocuk Bakımevi'nde Karne Sevincine Katıldı - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Gündüz Çocuk Bakımevi'nde Karne Sevincine Katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi'ndeki minikleri karne gününde yalnız bırakmadı. Başkan Işık, öğrencilerle ilgilenerek öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Gündüz Çocuk Bakımevi\'nde Karne Sevincine Katıldı
20.01.2024 - 10:34,  Güncelleme: 10:37
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi'ndeki minikleri karne gününde yalnız bırakmadı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın göreve gelmesiyle hizmete giren ve örnek olan Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi'nin öğrencileri, karne heyecanını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile birlikte yaşadı. Miniklerin mutluluklarına ortak olan Başkan Işık, öğrencilerle tek tek ilgilenerek öğretmenlere ve velilere emekleri için teşekkür etti.

Öğretmenler, minikler ve velileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Işık, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Gündüz Çocuk Bakımevi'nde Karne Sevincine Katıldı - Son Dakika
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