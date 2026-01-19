Kütahya Belediyesi'nden eğitim ve üretime destek - Son Dakika
Kütahya Belediyesi'nden eğitim ve üretime destek

19.01.2026 09:55  Güncelleme: 09:58
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen geleneksel el sanatları kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti ve el emeği eserleri inceledi. Kahveci, kültürel mirasın korunmasına ve geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılmasına vurgu yaptı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen ve geleneksel el sanatlarının yaşatılmasını amaçlayan kursları ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi UNESCO Şehirler Ağı birimi bünyesinde faaliyet gösteren UNESCO Konağı'nda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Kahveci; İğne Oyası, Tel Kırma ve Hüsn-i Hat kurslarında eğitim alan kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya geldi. Kurs çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Kahveci, kursiyerlerle sohbet ederek ortaya konan el emeği göz nuru eserleri yakından inceledi.

Kursiyerlerin gösterdiği özveri ve üretkenliği takdir eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kültürel mirasın korunması ve geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Kahveci, "Kurslarımız sayesinde geleneksel sanatlarımız yaşatılıyor, vatandaşlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlanıyor. Bu doğrultuda eğitim ve üretim odaklı çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve kursiyerlere başarı dileklerinin iletilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

