Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Enne, Yoncalı ve İshakseydi mahallelerini ziyaret ederek Kütahyalılarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, hemşehrileriyle birebir görüşerek talep ve istekleri yerinde dinliyor. Bu çerçeved Enne, Yoncalı ve İshakseydi mahallelerini ziyaret eden Başkan Kahveci, hemşehrilerinin ilettiği talep ve istekleri ilgili müdürlüklere ileterek gereken çalışmaların yapılması için talimat verdi.

Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde Başkan Kahveci, hemşehrilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek Kütahya'nın her mahallesine dokunacak çalışmaların yapılacağını belirtti. - KÜTAHYA