Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Bayramda İhtiyaç Sahiplerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Bayramda İhtiyaç Sahiplerini Ziyaret Etti

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Bayramda İhtiyaç Sahiplerini Ziyaret Etti
07.06.2025 14:14  Güncelleme: 14:31
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kurban Bayramı'nda Erkek Yaşam Merkezi'nde konaklayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan, vatandaşların taleplerini dinleyerek bayramlarını kutladı ve bayramların birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye bünyesinde faaliyet gösteren Erkek Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek burada konaklayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Kahveci, merkezde kalan vatandaşlarla tek tek görüşerek bayramlarını kutladı, hal ve hatırlarını sordu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kahveci, "Bayramlar, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği zamanlardır. Bu merkezlerde kalan her bir vatandaşımızın yüzünü güldürmek için çalışıyoruz. Onların duaları, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır," dedi.

Kurban Bayramı'nın tüm Kütahyalılara sağlık, huzur ve umut getirmesi temennisinde bulunan Başkan Kahveci'ye, merkez sakinleri de gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

Belediye tarafından işletilen Erkek Yaşam Merkezi, özellikle geçici barınma ihtiyacı duyan bireylere ücretsiz hizmet sunuyor. Bayram süresince merkezde kalan vatandaşlara yönelik çeşitli ikramlar ve sosyal etkinlikler de düzenlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Bayramda İhtiyaç Sahiplerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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