Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Engelli Dernekleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Engelli Dernekleri ile Bir Araya Geldi

Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Engelli Dernekleri ile Bir Araya Geldi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Engelli Meclisi tarafından düzenlenen tanışma kahvaltısında, engelli derneklerinin üyeleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve Glutensiz Kafe müjdesi verdi.

28.11.2024 10:51  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen tanışma kahvaltısında engelli derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi.

Bengisu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Başkan Kahveci'ye merak ettikleri soruları sorma ve taleplerini iletme imkanı buldu. Başkan Kahveci, vatandaşların karşılaştığı sorunların çözümü için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sorunlarınız, bizim sorunlarımızdır. Çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket ettiğimizi bilmenizi isterim. Tüm talepleriniz not alınmıştır. Yakında halk otobüslerinin denetimlerine başlanacak, eksiklikler giderilecek ve personelin sizlere daha fazla yardımcı olması sağlanacaktır. Ayrıca belediye olarak almamız gereken tedbirleri de hızla hayata geçireceğiz."

Glutensiz kafe müjdesi

Başkan Kahveci, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerden de bahsederek, 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı'nda kısa süre içinde hizmete girecek olan Glutensiz Kafe'nin müjdesini verdi.

Etkinliğe, Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci, başkan yardımcıları, birim müdürleri, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kahveci, tüm vatandaşların taleplerine çözüm odaklı bir yaklaşımla destek olmaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüp Kahveci, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Engelli Dernekleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
16:23 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:57 İngiltere’de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15:56 RTÜK, Acun Ilıcalı’nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi
15:55 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
15:54 Yakaladığı horoz “anne“ diye bağırınca kesmekten vazgeçti Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 12:09:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Engelli Dernekleri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.