Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Engelli Dernekleri ile Bir Araya Geldi

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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen tanışma kahvaltısında engelli derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi.

Bengisu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Başkan Kahveci'ye merak ettikleri soruları sorma ve taleplerini iletme imkanı buldu. Başkan Kahveci, vatandaşların karşılaştığı sorunların çözümü için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sorunlarınız, bizim sorunlarımızdır. Çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket ettiğimizi bilmenizi isterim. Tüm talepleriniz not alınmıştır. Yakında halk otobüslerinin denetimlerine başlanacak, eksiklikler giderilecek ve personelin sizlere daha fazla yardımcı olması sağlanacaktır. Ayrıca belediye olarak almamız gereken tedbirleri de hızla hayata geçireceğiz."

Glutensiz kafe müjdesi

Başkan Kahveci, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerden de bahsederek, 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı'nda kısa süre içinde hizmete girecek olan Glutensiz Kafe'nin müjdesini verdi.

Etkinliğe, Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci, başkan yardımcıları, birim müdürleri, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kahveci, tüm vatandaşların taleplerine çözüm odaklı bir yaklaşımla destek olmaya devam edeceklerini belirtti. - KÜTAHYA