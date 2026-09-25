Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Makina Mühendisleri Odası ile iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Makina Mühendisleri Odası ile iş birliğini görüştü

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Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Makina Mühendisleri Odası ile iş birliğini görüştü
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Makina Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği Başkanı Murat Gökçe ve yönetimini ziyaret etti. Görüşmede kent gelişimi ve mühendislik çalışmaları ele alındı, meslek odalarının görüşlerinin önemi ve iş birliği vurgulandı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği Başkanı Murat Gökçe ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kütahya'nın gelişimi, kentte yürütülen faaliyetler ve mühendislik alanında yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Meslek odalarının görüş ve önerilerinin önemine değinilen görüşmede, kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, ziyaretin ardından Murat Gökçe ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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